Colorado Springs (SID) - Schwimmstar Ryan Lochte (29) gibt in der kommenden Woche beim US-Grand Prix in Orlando/Florida sein Comeback nach rund dreimonatiger Verletzungspause. Das teilte der US-Schwimmverband am Freitag auf seiner Homepage mit. Der fünfmalige Olympiasieger Lochte hatte sich bei einem Sturz Anfang November einen Innenbandriss sowie eine Kreuzbanddehnung zugezogen. Die Veranstaltung in Orlando findet vom 13. bis 15. Februar im YMCA Aquatic Center statt.