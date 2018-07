Hamburg (SID) - Hockey-Olympiasiege Benjamin Wess will am Wochenende in Hamburg das Double aus deutschem Feld- und Hallentitel mit Rot-Weiss Köln perfekt machen. "Wenn man zu einer Endrunde fährt, kann das Ziel nur lauten, die Meisterschaft zu gewinnen", sagte der 28-Jährige dem Kölner Stadtanzeiger vor dem Finalturnier um die 53. deutschen Hallenmeisterschaft. Mit seiner Mannschaft hatte sich Wess schon im vergangenen Juni in der Hansestadt den Titel im Feldhockey gesichert.

Bei der Hallen-Endrunde in der Sporthalle Hamburg treffen die Kölner im Halbfinale am Samstag auf die Lokalmatadoren vom UHC Hamburg (16.30 Uhr). Den zweiten Finalisten ermitteln der Berliner HC und Uhlenhorst Mühlheim (18.45 Uhr). Das Finale findet am Sonntag (14.30 Uhr) statt.

Bei den Frauen trifft am Samstag im Semifinale der Club an der Alster auf den Münchner SC (12.00 Uhr), bevor sich der UHC Hamburg mit dem Mannheimer HC duelliert (14.15 Uhr). Das Finale steigt am Sonntag (11.30 Uhr).