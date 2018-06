Berlin (SID) - Box-Weltmeister Marco Huck hat seinen angekündigten Aufstieg ins Schwergewicht verschoben und will zunächst im Cruisergewicht einen Weltrekord einstellen. Der 29-Jährige wird am 3. Mai in Ludwigsburg seinen WBO-Titel verteidigen und könnte im Erfolgsfall die bisherige Bestmarke von 13 erfolgreichen Titelverteidigungen egalisieren. Hucks Gegner soll in Kürze bekannt gegeben werden.

"Klar träume ich weiterhin davon, ins Schwergewicht aufzusteigen", sagte Huck: "Doch diesen Meilenstein zu erreichen, sehe ich als etwas ganz Besonderes." Alleiniger Rekordhalter ist der Brite Johnny Nelson

Huck hatte Ende Januar in Stuttgart seinen Titel nach durch technischen K.o. in der sechsten Runde gegen Firat Arslan erfolgreich verteidigt.