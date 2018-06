Damaskus (AFP) Die syrische Regierung will an der zweiten Runde der Friedensgespräche in der Schweiz teilnehmen. Es sei entschieden worden, dass die Delegation zu den Verhandlungen reise, die am Montag in Genf beginnen sollen, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Sana am Freitag den stellvertretenden Außenminister Faisal Mokdad. Mokdad war auch schon Delegationsmitglied bei der ersten Gesprächsrunde Ende Januar.

