Beirut (AFP) Die ersten Zivilisten haben am Freitag die belagerten Stadtviertel der syrischen Stadt Homs verlassen. Ein AFP-Journalist sah rund ein Dutzend Zivilisten in einem von syrischen Soldaten umringten Bus. Mindestens 20 Zivilisten, die meisten davon alte Menschen, seien per Bus aus der belagerten Altstadt gebracht worden, berichtete ihrerseits die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die syrische Regierung und die UNO hatten sich vor wenigen Tagen auf die Evakuierung der seit Monaten von den Regierungstruppen belagerten Stadtteile geeinigt.

