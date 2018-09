Homs (AFP) Die Rettung für notleidende Zivilisten in der belagerten syrischen Stadt Homs steht offenbar unmittelbar bevor. Ein AFP-Reporter sah am Freitagmittag zwei Busse, einen Krankenwagen und zwei Fahrzeuge des Roten Halbmondes in der Altstadt von Homs. Weitere Fahrzeuge, mit denen Zivilisten aus der Stadt gebracht werden sollten, warteten demnach vor den Toren von Homs. Gouverneur Talal Barasi zufolge sollen im Laufe des Tages 200 Einwohner in Sicherheit gebracht werden.

