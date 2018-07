Berlin (dpa) - Bei der Deutschen Bahn ist ein Lokführerstreik erst einmal vom Tisch. Bei Tarifverhandlungen in Berlin erzielten die Lokführergewerkschaft GDL und die Bahn Fortschritte, wie beide Seiten erklärten. Die Gespräche werden am 27. Februar fortgesetzt. Bis dahin sollen Detailfragen geklärt werden, etwa über eine erweiterte Abfindungsregelung für Lokführer. Bahnvorstand Ulrich Weber sprach von einem Neuanfang in der Tarifrunde. GDL-Chef Claus Weselsky sagte, die Bahn sei der Gewerkschaft in wichtigen Punkten entgegengekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.