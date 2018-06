Nancy (SID) - Das deutsche Davis-Cup-Team trägt das Viertelfinale gegen Gastgeber Frankreich vom 4. bis 6. April in Nancy aus. Den Austragungsort gab der französische Tennis-Verband am Freitag bekannt. Im Palais des Sports von Nancy wird auf Hartplatz gespielt.

Deutschland hatte sich am vergangenen Wochenende durch ein 4:1 gegen den fünfmaligen Titelträger Spanien für die Runde der letzten Acht qualifiziert. Allerdings war es in Frankfurt zu einem Eklat gekommen, in dessen Verlauf das dritte Einzel ausfiel. Tommy Haas, Philipp Kohlschreiber und Florian Mayer hatten sich wegen Verletzungen beziehungsweise Erschöpfung nicht in der Lage gesehen, ein Match zu bestreiten. Dies hatte den ersten Viertelfinal-Einzug des deutschen Teams seit drei Jahren überschattet.