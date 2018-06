Bratislava (SID) - Andrea Petkovic eröffnet das Fed-Cup-Erstrundenduell zwischen Deutschland und der Slowakei in Bratislava. Die Weltranglisten-36. aus Darmstadt trifft am Samstag (13.00 Uhr/Sat.1 Gold, ran.de, tennis.de) auf Australian-Open-Finalistin Dominika Cibulkova. Danach stehen sich auf dem Hardcourt in der 4000 Zuschauer fassenden Arena die deutsche Nummer eins Angelique Kerber (Kiel) und Daniela Hantuchova gegenüber. Das ergab die Auslosung am Freitag.

"Wir wollen ins Halbfinale und sind optimal vorbereitet. Allerdings ist das Los schwer", meinte Teamchefin Barbara Rittner. Zuletzt hatte die DTB-Auswahl 1995 in der Vorschlussrunde gestanden.

Petkovic hat ihr bislang letztes Fed-Cup-Einzel vor knapp zwei Jahren bei der 2:3-Heimniederlage gegen Australien bestritten. Die 26-Jährige hat eine Bilanz von 8:4 Siegen in dem Teamwettbewerb.

Für das abschließende Doppel nominierte Rittner wie erwartet Julia Görges (Bad Oldesloe) und Anna-Lena Grönefeld. Die 28-Jährige aus Nordhorn hatte am vergangenen Wochenende mit ihrer Partnerin Kveta Peschke (Tschechien)den Doppel-Titel beim WTA-Turnier in Paris gewonnen. Für die Slowakei wurden Hantuchova und Magdalena Rybarikova aufgestellt.

Am Sonntag (13.00) spielt zunächst im Spitzeneinzel die Weltraglisten-Neunte Kerber gegen Cibulkova (WTA Nr. 13), danach Petkovic gegen Hantuchova (ATP Nr. 30). Im Falle eines Erfolges in der slowakischen Hauptstadt ginge es für die deutsche Auswahl am 19./20. April gegen Australien oder Russland um den Einzug ins Endspiel. Den Titel hat das DTB-Team bislang zweimal geholt - 1987 und 1992.