Bratislava (dpa) - Barbara Rittner geht trotz der schwierigen Aufgabe mit hohen Erwartungen in das Fed-Cup-Viertelfinale in der Slowakei.

"Eine Niederlage wäre ein Rückschlag und eine Enttäuschung. Das heißt nicht, dass es nicht passieren kann, aber wir wollen unbedingt ins Halbfinale", sagte die Teamchefin vor der Auslosung in Bratislava. Die deutschen Tennis-Damen kämpfen am Wochenende mit Angelique Kerber (Kiel), Andrea Petkovic (Darmstadt), Julia Görges (Bad Oldesloe) und Anna-Lena Grönefeld (Nordhorn) um den ersten Einzug ins Halbfinale seit 1995. Für die Gastgeber treten die Australian-Open-Finalistin Dominika Cibulkova, Daniela Hantuchova, Magdalena Rybarikova und Jana Cepelova an.

Petkovic bestreitet am Samstag das Eröffnungseinzel gegen Cibulkova. Das ergab die Auslosung in Bratislava. Anschließend tritt Kerber gegen Daniela Hantuchova an. Am Sonntag kommt es zunächst zum Duell der beiden Spitzenspielerinnen Angelique Kerber und Dominika Cibulkova. Für das vierte Einzel sind Petkovic und Hantuchova nominiert. Das abschließende Doppel bestreiten Julia Görges und Anna-Lena Grönefeld gegen Hantuchova und Magdalena Rybarikova.

Während die meisten anderen Nationen am Samstag und Sonntag in den Erstrunden-Duellen der Weltgruppe I auf ihre Top-Stars verzichten, wartet auf die deutsche Auswahl ein unangenehmer Gegner. "Wenn Cibulkova so spielt wie in Australien, wird es sehr schwer. Aber sie steht jetzt natürlich auch unter einem gewissen Druck hier vor heimischem Publikum. Ich bin gespannt, ob sie dem standhält", sagte Rittner.