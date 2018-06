Istanbul (AFP) Eine türkische Linienmaschine aus der Ukraine ist Medienberichten zufolge nach einem Entführungsversuch am Freitagnachmittag von einem türkischen Kampfjet zur Landung in Istanbul gezwungen worden. Ein ukrainischer Passagier habe gedroht, eine Bombe zu zünden, sollte die Maschine der Fluglinie Pegasus aus Charkiw nicht Kurs auf die russische Schwarzmeerstadt Sotschi nehmen, wo am Abend die Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele stattfand, berichteten türkische Medien. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

