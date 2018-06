Manila (dpa) - Bei einem Busunglück im Norden der Philippinen sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Zu den Opfern zählten auch eine Niederländerin und ein Kanadier, teilte die Polizei mit.

31 weitere Fahrgäste wurden verletzt, darunter ein weiterer niederländischer Staatsbürger. Der Reisebus, der von der Hauptstadt Manila unterwegs in die Stadt Bontoc war, sei von einer Bergstraße in der Mountain Province abgekommen und in eine 500 Meter tiefe Schlucht gestürzt.

Den Behörden zufolge war das Wetter zum Zeitpunkt des Unglücks gut. Man ermittle nun, ob ein technisches Problem oder menschliches Versagen den Unfall verursachten.