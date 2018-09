Paris (AFP) Rund 50 ehemalige Außenminister und Menschenrechtsaktivisten wollen das Scheinwerferlicht der Olympischen Spiele nutzen, um Russland zu einem deeskalierenden Eingreifen in den syrischen Bürgerkrieg zu bewegen. Präsident Wladimir Putin müsse sich für eine Resolution des UN-Sicherheitsrats stark machen, die humanitären Helfern ungehindertes Arbeiten im Krisengebiet ermögliche, heißt es in ihrem am Freitag veröffentlichten Brief. "Die teuersten Spiele der Geschichte finden zeitgleich mit der schlimmsten humanitären Krise unserer Epoche statt", begründeten die Unterzeichner ihren Appell für eine an alle syrischen Bürgerkriegsparteien gerichtete Resolution.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.