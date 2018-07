New York (AFP) Im privaten Kreis haben sich am Donnerstag Familienangehörige und Freunde von dem verstorbenen Oscar-Preisträger Philip Seymour Hoffman verabschiedet. Hoffmans Mutter Marilyn O'Connor vergrub ihre Gesicht in ihren Händen, als sie am Abend am Frank E. Campbell Beerdigungsinstitut in New York eintraf. Auch die Schauspielerkollegen Joaquin Phoenix, Justin Theroux und Cate Blanchett schlossen sich der Familie an. Die frühere Lebensgefährtin Hoffmans, Mimi O'Donnell, war zuvor gesehen worden, wie sie zusammen mit ihren drei Kindern ihr Haus verlassen hatte. Das Paar hatte sich erst kürzlich getrennt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.