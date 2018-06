New York (AFP) Familienangehörige, Freunde und hochkarätige Hollywood-Stars haben dem verstorbenen Oscar-Preisträger Philip Seymour Hoffman die letzte Ehre erwiesen. Bei einem Gottesdienst unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Kirche St. Ignatius Loyola an der New Yorker Park Avenue trauerten sie am Freitag um den Schauspieler. Hoffman war am Sonntag tot in seiner Wohnung gefunden worden, offenbar starb er an einer Überdosis Heroin.

