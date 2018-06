Paris (AFP) Die US-Ratingagentur Fitch hat angesichts der Krise in der Ukraine die Kreditwürdigkeit des Landes herabgestuft. Fitch senkte die Note am Freitag um eine Stufe von B- auf CCC+, mit negativem Ausblick. Zur Begründung hieß, die politische Instabilität in der Ukraine habe sich seit dem vergangenen November verstärkt. Zugleich seien die ausländischen Devisenbestände seit Ende 2013 deutlich zurückgegangen - von 20,4 Milliarden Dollar auf 17,8 Milliarden Dollar Ende Januar.

