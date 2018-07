New York (AFP) Ganz in Rot haben sich zahlreiche Stars bei einer Benefizgala in New York präsentiert. Die Schauspieler, Sportler und Musiker wollten mit der "Red Dress"-Kampagne am Donnerstagabend Geld für die Behandlung von Herzerkrankungen sammeln. Die Wohltätigkeitsaktion ist fester Bestandteil der New Yorker Fashion Week.

