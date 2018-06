Kiew (AFP) Die US-Diplomatin Victoria Nuland, hat eine Stellungnahme zu einem Telefonat abgelehnt, in dem sie die EU-Politik in der Ukraine mit "Fuck the EU" kommentiert hatte. Sie werde sich nicht "zu einer privaten diplomatischen Unterhaltung" äußern, sagte die Europabeauftragte von US-Außenminister John Kerry am Freitag nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch in Kiew. Zuvor hatte das US-Außenministerium erklärt, Nuland habe sich bei ihren EU-Kollegen entschuldigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.