Washington (AFP) Vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Sotschi hat US-Präsident Barack Obama die Sicherheitsbemühungen der russischen Behörden als "gewaltig" bezeichnet. In einem am Donnerstag vorab in Auszügen veröffentlichten Interview mit dem Fernsehsender NBC sagte Obama, der russische Einsatz zur Verhinderung eines möglichen Terroranschlags oder von Gewalt bei den Winterspielen sei enorm. "Sie haben eine Menge Mittel aufgewendet", sagte Obama angesichts der bislang beispiellosen Sicherheitsmaßnahmen bei Olympischen Spielen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.