New York (AFP) Der Prozess gegen den in den USA wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung angeklagten ehemaligen UBS-Manager Raoul Weil ist auf den 14. Oktober verschoben worden. Damit erhalte die Verteidigung mehr Zeit zur Überprüfung der von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Dokumente, erklärte sein Anwalt Aaron Marcu am Freitag. Ursprünglich war der Prozessbeginn für den 18. Februar geplant gewesen.

