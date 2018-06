Bangui (AFP) Angesichts wiederholter Übergriffe der christlichen Mehrheit haben am Freitag erneut zahlreiche muslimische Zivilisten die zentralafrikanische Hauptstadt Bangui verlassen. Ein Mann, der von einem Lastwagen in dem Flüchtlingskonvoi fiel, wurde von der umstehenden Menge gelyncht, wie Augenzeugen der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Ein AFP-Fotograf sah die zerstückelte Leiche am Straßenrand. Ein weiterer Laster des Konvois wurde von christlichen Milizionären angegriffen, doch konnte die afrikanische Friedenstruppe die Situation entschärfen.

