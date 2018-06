Kairo (AFP) Der Sozialist Hamdeen Sabbahi will sich um das Präsidentenamt in Ägypten bewerben. Das kündigte er am Samstag in einer vom Fernsehen übertragenen Rede vor seinen Anhängern an. Sabbahi hatte sich 2012 schon einmal um das höchste Staatsamt beworben und ging damals als Drittplatzierter in Ziel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.