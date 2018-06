Köln (SID) - Alba Berlin hat seine Siegesserie ausgebaut und setzt das Führungsduo in der Basketball-Bundesliga weiter unter Druck. Das Team von Trainer Sasa Obradovic gewann am 20. Spieltag 92:87 (44:31) bei ratiopharm Ulm und feierte wettbewerbsübergreifend den 17. Erfolg nacheinander. Spitzenreiter Bayern München gewann souverän mit 75:51 (32:30) bei medi Bayreuth, Verfolger Brose Baskets Bamberg quälte sich zu einem 78:74 (36:42) gegen die Eisbären Bremerhaven. München führt mit 36:4 Punkten knapp vor Meister Bamberg (32:6) und Pokalsieger Berlin (32:8).

Im Kellerduell gelang Schlusslicht Walter Tigers Tübingen ein überraschend klares 82:63 (42:31) beim bisherigen Tabellenvorletzten s.Oliver Baskets Würzburg. Der Mitteldeutsche BC setzte sich zu Hause 76:70 (39:33) gegen Phoenix Hagen durch.

Ulm, Ende März Gastgeber des Top Four, hatte gegen Alba wie im Pokalfinale des Vorjahres das Nachsehen. Topscorer der Berliner, die am Mittwoch durch einen Zittersieg gegen die Telekom Baskets Bonn (88:87) ihr Ticket für das Turnier in Ulm gebucht hatten, war David Logan mit 24 Punkten.

Die Bayern setzten sich Anfang der zweiten Hälfte ab, gestalteten das Ergebnis aber erst im Schlussviertel (21:8) deutlich. Bryce Taylor (15), Malcolm Delaney (14) und Heiko Schaffartzik (11) punkteten für den Euroleague-Teilnehmer zweistellig.

In Bamberg sah es lange nach einer Sensation aus, doch der Titelverteidiger verhinderte dank der starken letzten zehn Minuten (23:11) die drohende Niederlage. Vor allem auf Nationalspieler Elias Harris (21) und Anton Gavel (19) war Verlass. Beim Tübinger Erfolg glänzten besonders der frühere Münchner Bogdan Radosavljevic (22) und Alex Harris (21).