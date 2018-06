Hamburg (dpa) - Nach dem Brand mit drei Toten in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Altona ist nach Informationen von "bild.de" ein 13-Jähriger als mutmaßlicher Brandstifter festgenommen worden. Sie werde das nicht dementiere, sagte dazu Oberstaatsanwältin Nana Frombach der dpa. Laut "bild.de" hat der 13-Jährige bei einer ersten Vernehmung die Tat eingeräumt. Bei dem Brand am Mittwochabend waren eine 33-jährige Pakistanerin und ihre beiden sechs und sieben Jahre alten Söhne in den Flammen ums Leben gekommen.

