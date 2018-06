Hamburg (dpa) - Als die Nachricht die Runde macht, dass ein Kind den tödlichen Brand in einer Flüchtlingsunterkunft gelegt haben soll, herrscht Entsetzen unter vielen Hamburgern. Der 13-Jährige ist Mitglied der Jugendfeuerwehr Hamburg und hat die Tat eingeräumt. Das strafunmündige Kind wird erst einmal in einer Einrichtung für Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht. Hinweise auf eine politisch motivierte Tat liegen nicht vor. Drei Tage nach dem Brand gedachten in Hamburg 650 Menschen bei einem Trauermarsch der drei Toten.

