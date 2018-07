Hamburg (dpa) - Ein Minderjähriger soll für den Brand mit drei Toten in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Altona verantwortlich sein. Der Junge sei Mitglied der Jugendfeuerwehr Hamburg und habe die Tat eingeräumt, teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Hamburg mit.

"Hinweise auf eine politisch motivierte Tat liegen nicht vor", hieß es in der Erklärung. Der strafunmündige Junge werde zunächst in einer Einrichtung für Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten Kriminalbeamte das Kind am Freitagabend ermitteln und mit ihm sprechen. Die Auswertung von Videomaterial aus Überwachungskameras, die Arbeit der eingerichteten Sonderkommission "und insbesondere die Aussage einer Zeugin" habe auf die Spur des Minderjährigen geführt.

Der Junge sei jünger als 14 Jahre, sagte Oberstaatsanwältin Nana Frombach. Konkretere Angaben machte sie aus Gründen des Sozialdatenschutzes nicht. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung ist der Junge 13 Jahre alt.

Bei dem Brand in dem Mehrfamilienhaus waren am Mittwochabend eine 33-jährige Frau aus Pakistan und ihre beiden sechs und sieben Jahre alten Söhne ums Leben gekommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten noch an, sagte Frombach.