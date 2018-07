Dresden (AFP) Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat der Bundesregierung Rückschritte in der Klima- und Energiepolitik vorgeworfen. Es sei in diesem Bereich ein "massiver Rollback" zu beobachten, sagte Hofreiter am Samstag auf dem Dresdner Europaparteitag der Grünen. Nach der "Aufbruchstimmung" vor einigen Jahren "hat sich der Wind leider komplett gedreht", rief er den Delegierten zu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.