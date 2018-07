Erfurt (AFP) Nach den Irritationen über abfällige Bemerkungen der US-Diplomatin Victoria Nuland über die EU im Zusammenhang mit der Ukraine-Politik hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einem einheitlichen Auftreten "im Sinne der Menschen in der Ukraine" aufgerufen. Die EU und die USA verfolgten dort "absolut die gleichen Ziele", was die Bürgerrechte und die Demokratie anbelange, sagte Merkel am Samstag nach Abschluss der CDU-Vorstandsklausur in Erfurt.

