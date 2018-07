Berlin (dpa) - die Große Koalition ist beim Thema Energiepolitik tief gespalten. So stellen sich führende CDU-Politiker gegen ein Kernstück der Ökostrom-Reform, mit der Bundeswirtschaftsminister Gabriel (SPD) die Kosten dämpfen will. Gabriel will eine Solidarabgabe bei Unternehmen erheben, die ihren Strom selbst erzeugen und verbrauchen - und die Umlage bisher nicht bezahlen. Auch der Streit um die geplanten Höchstspannungs-Leitungen, welche quer durch Deutschland gebaut werden sollen, geht unterdessen weiter.

