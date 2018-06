München (SID) - Bayern München baut seinen Rekord an Spielen ohne Niederlage in der Fußball-Bundesliga immer weiter aus. Der Fußball-Rekordmeister gewann am Samsatg bem 1. FC Nürnberg 2:0 (1:0) und ist damit jetzt seit 45 Bundesliga-Spielen ohne Niederlage.

Die letzte Pleite gab es für die Bayern am 28. Oktober 2012 gegen Bayer Leverkusen (1:2). Am Samstag gelang außerdem der zwölfte Sieg in Folge, der Abstand zum Tabellenzweiten Bayer Leverkusen beträgt 13 Punkte.

Außerdem ist der Herbstmeister seit nunmehr 29 Auswärtsspielen im deutschen Fußball-Oberhaus ungeschlagen. Letztmals verloren die Bayern am 11. April 2012 bei Borussia Dortmund (0:1).

Verein Sp.-Anzahl Datum

1. Bayern München 45 Spiele 03.11.12 bis 08.02.14

2. Hamburger SV 36 30.01.82 bis 22.01.83

3. Borussia Dortmund 31 24.09.11 bis 15.09.12

4. Bayern München 27 03.05.88 bis 25.03.89

5. Bayern München 25 08.11.86 bis 15.08.87

6. Bayer Leverkusen 24 08.08.09 bis 27.02.10

7. Werder Bremen 23 25.10.03 bis 08.05.04

8. Bayern München 23 02.12.89 bis 22.09.90

9. Eintracht Frankfurt 22 20.11.76 bis 06.08.77

10. Bayer Leverkusen 21 27.09.97 bis 04.04.98