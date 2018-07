Wiesbaden (SID) - Triple-Sieger Bayern München läuft im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen den Tabellenzweiten Bayer Leverkusen am 15. März mit einem Sondertrikot für die Deutsche Sporthilfe auf. Dies gab Bayern-Marketingvorstand Andreas Jung am Samstag auf dem 44. Ball des Sports in Wiesbaden bekannt.

Fans können sich bis zu diesem Spiel für 129 Euro "einkaufen". Alle Namen der Käufer werden auf dem Trikot eingestanzt. Die Original-Shirts, die die Bayern-Spieler in dieser Partie tragen, werden nach dem Spiel zudem versteigert, der Erlös geht ebenfalls an die Sporthilfe.