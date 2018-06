Florenz (dpa) - Noch ohne den wieder genesenen Mario Gomez hat der AC Florenz in der italienischen Serie A mit 2:0 (1:0) gegen Atalanta Bergamo gewonnen.

Josip Ilicic (16. Minute) and Rafal Wolski (86.) erzielten am Samstag die Tore. Der deutsche Fußball-Nationalstürmer Gomez hatte am Mittwoch nach fünf Monaten Verletzungspause sein Comeback im Mannschaftstraining gegeben, stand gegen Atalanta aber noch nicht im Kader.

Florenz festigte mit 44 Punkten Platz vier, liegt aber weiterhin drei Zähler hinter dem SSC Neapel. Die Süditaliener kamen zu einem 3:1(1:1)-Erfolg gegen den AC Mailand. Gonzalo Higuain (56./82.) erzielte die entscheidenden Treffer. Zuvor hatte der Schweizer Gökhan Inler (11.) schnell die frühe Milan-Führung durch Adel Taarabt (8.) egalisiert. Mailand steckt auch unter seinem neuen Trainer Clarence Seedorf mit 29 Punkten als Zehnter im Mittelfeld fest.