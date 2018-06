München (SID) - Für den 1. FC Nürnberg kommt es im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga knüppeldick. Wie der Club am Samstagabend über Twitter verlauten ließ, handelt es sich bei der Verletzung, die sich Stürmer Daniel Ginczek beim 0:2 gegen Tabellenführer Bayern München zuzog, um einen Kreuzbandriss im rechte Knie. Damit wird Ginczek in der laufenden Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Timothy Chandler erlitt einen Einriss des Außenmeniskusses im linken Knie und wird voraussichtlich acht bis zehn Wochen fehlen. Chandler musste in der Begegnung bereits in der zehnten, Ginczek in der 21. Minute ausgewechselt werden. Beide Akteure sollen bereits am Montag in Augsburg operiert werden.