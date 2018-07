Madrid (dpa) - Real Madrid hat im Titeldreikampf in der spanischen Primera Division am 23. Spieltag vorgelegt. Gegen den FC Villarreal kamen die Königlichen zu einem 4:2 (2:1)-Heimsieg.

Gareth Bale (7. Minute), Karim Benzema (25./76.) und Jesè (64.) erzielten im Estadio Santiago Bernabeu die Tore für Real. Für die Gäste trafen Mario Gaspar (43.) und Giovani dos Santos (69.). Real hat nun 57 Punkte auf dem Konto. Der punktgleiche Lokalrivale Atletico trat erst später am Abend bei UD Almeria an. Der FC Barcelona (54 Punkte) spielt am Sonntag beim FC Sevilla.

Trainer Bernd Schuster hatte mit dem FC Malaga zum Auftakt des Spieltages eine klare Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Bei Rayo Vallecano verloren die Andalusier am Samstag mit 1:4 (0:3) und konnten sich nicht wie erhofft von den Abstiegsplätzen distanzieren. Iago Falque (26./53. Minute), Anaitz Arbilla (28.) und Joaquin Larrvey (45.) erzielten die Tore für den Tabellenvorletzten. Für Malaga konnte Alexander Jakowenko (68.) nur verkürzen. Mit 24 Punkten liegt das Schuster-Team damit als 13. nur vier Zähler vor einem Abstiegsplatz.