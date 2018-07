Berlin (SID) - Union Berlin hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga gleich im ersten Spiel des Jahres einen Rückschlag einstecken müssen. Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus kam im Ost-Derby gegen Dynamo Dresden nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste den Sprung auf den Relegationsplatz drei.

Während die Berliner sich vorerst mit dem vierten Rang hinter dem 1. FC Kaiserslautern begnügen mussten, verbuchten die Sachsen einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt und kletterten vom 17. auf den 15. Platz.

Die Gäste waren vor 21.717 Zuschauern an der Alten Försterei in der Anfangsphase die aktivere Mannschaft und hatten die erste Großchance: Nach einer Ecke sprang der Ball von Union- Marc Pfertzel an die Latte des Berliner Tores, dann schoss Mickael Poté völlig frei über das Tor (8.).

Die Gastgeber kamen erst nach einer halben Stunde besser ins Spiel und nach einem Solo von Martin Dausch zur ersten Tormöglichkeit (31.). Nach der Pause erwischten erneut die Sachsen den besseren Start. Union-Torhüter Daniel Haas wehrte zunächst einen Schlenzer von Thorsten Schulz (61.), dann einen Kopfball von Romain Brégerie (66.) ab. Die beste Chance für Union hatte Kapitän Torsten Mattuschka mit einem Freistoß (84.).