Athen (AFP) Eine griechische Nichtregierungsorganisation hat die vorgesehene Zerstörung syrischer Chemiewaffen auf offener See als "Umweltverbrechen" bezeichnet. Das Institut Archipelagos für Meeres- und Umweltrecherche in der Ägäis erklärte am Samstag, die Gefahr einer Zerstörung des sehr sensiblen Umweltsystems im Mittelmeer müsse abgewehrt werden. Die Zeit dränge. Notwendig sei eine "sofortige Antwort der griechischen und europäischen Behörden".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.