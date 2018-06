Teheran (AFP) Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) haben sich am Samstag in Teheran mit Vertretern der iranischen Regierung zu erneuten Gesprächen über das umstrittene Atomprogramm des Landes getroffen. Die Delegation unter Leitung des Chefinspekteurs Tero Varjoranta will bei dem Besuch die Umsetzung der im November vereinbarten Maßnahmen überprüfen, wie die iranische Atomenergiebehörde mitteilte. Dazu kam sie mit iranischen Experten unter Leitung des IAEA-Botschafters Resa Nadschafi zusammen.

