Tokio (AFP) Mit einer Kurzgeschichte hat der japanische Schriftsteller Haruki Murakami eine Kleinstadt im Norden des Landes gegen sich aufgebracht. In einer Passage der Erzählung wird suggeriert, die Einwohner hätten die Angewohnheit, brennende Zigaretten aus dem Auto zu werfen. Murakami äußerte am Freitag in einer Erklärung in der Monatszeitschrift "Bungeishunju", in dem die Kurzgeschichte erschienen war, sein Bedauern, dass er die Gefühle der Dorfbewohner verletzt habe. Zudem sicherte er zu, bei der Veröffentlichung in Buchform einen anderen Namen zu verwenden.

