Tokio (AFP) Heftige Schneefällen haben in Japan für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Zwei Frauen im Alter von 88 und 90 Jahren kamen bei einem Autounfall in der zentral gelegenen Stadt Ishikawa auf glatter Straße ums Leben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Im Osten Japans wurden Medienberichten zufolge 89 Menschen bei Unfällen verletzt, 17 von ihnen schwer. Mehr als 600 Flüge wurden landesweit gestrichen. Die Flughäfen in Hiroshima und Kagawa waren wegen Schnees vorübergehend geschlossen, auch der Bahnverkehr musste teilweise eingestellt werden.

