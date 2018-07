Istanbul (dpa) - In Istanbul haben Tausende Menschen gegen die Verschärfung der Internet-Gesetze in der Türkei demonstriert. Die Polizei setzte in der Nähe des zentralen Taksim-Platzes Wasserwerfer und Tränengas ein. Aus den Reihen der Demonstranten wurden die Sicherheitskräfte mit Feuerwerkskörpern beworfen. Demonstranten forderten in Sprechchören den Rücktritt der Regierung von Recep Tayyip Erdogan. Das Parlament hatte ein Gesetz beschlossen, das erlaubt, Internetseiten ohne richterlichen Beschluss zu sperren.

