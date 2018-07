Washington (dpa) - Der seit Ende 2012 in Nordkorea festgehaltene US-Bürger Kenneth Bae ist nach Angaben des Washingtoner Außenministeriums vom Krankenhaus in ein Arbeitslager verlegt worden. Die USA seien darüber sehr besorgt, sagte Außenamtssprecherin Jen Psaki. Vertreter der schwedischen Botschaft in Nordkorea hätten Bae in dem Lager besucht. Bae war im November 2012 im Norden Nordkoreas festgenommen worden. Ein Gericht verurteilte ihn vergangenes Frühjahr wegen angeblicher Umsturzversuche zu 15 Jahren Zwangsarbeit. Der 45-Jährige leidet unter anderem an Diabetes.

