Ludwigsburg (dpa) - Eine 66-Jährige hat im baden-württembergischen Steinheim an der Murr ihren Ehemann getötet. Wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn mitteilte, soll die Frau in der Nacht ohne Vorwarnung ihrem 71-jährigen Mann mit einem harten Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben. Die Verletzungen sollen so schwer gewesen sein, dass er auf der Stelle tot gewesen sein muss. Anschließend soll die Frau versucht haben, ihren im Obergeschoss schlafenden Sohn umzubringen. Als dies misslang, versuchte sie sich selbst zu töten. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.