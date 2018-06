Tallinn (SID) - Der Zehnkampf-Olympiazweite Trey Hardee hat beim Leichtathletik-Meeting in Tallinn im Siebenkampf nach sechs Disziplinen aufgegeben. Zum abschließenden 1000-m-Lauf trat der Amerikaner am Samstagnachmittag nicht mehr an, den Sieg sicherte sich der Brasilianer Carlos Chinin mit 5951 Punkten. Hardee hatte in den ersten sechs Disziplinen 5154 Punkte erreicht.

Den Fünfkampf der Frauen beim Mehrkampf-Meeting in der estnischen Hauptstadt gewann Alexandra Butwina (Russland/4549).