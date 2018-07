Wellington (AFP) Mit einem beherzten Faustschlag hat ein Surfer in Neuseeland einen Hai vertrieben. Der 28-Jährige war Medienberichten zufolge am Freitagabend rund 50 Meter vor der Küste von Porpoise Bay im Süden des Landes von dem Raubfisch angegriffen worden. Der Mamn habe auf seinem Surfbrett gesessen, als der Hai "aus dem Nichts" aufgetaucht sei, sagte der Zeuge Nick Smart zu Fairfax Media. Der Hai habe ihm drei Bisswunden am Bein zugefügt. Als der Surfer ihm ins Gesicht geschlagen habe, habe der Hai aber losgelassen.

