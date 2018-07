Sotschi (dpa) - Der Star zum Auftakt der Olympischen Winterspiele in Sotschi war Ole-Einar Björndalen. Der 40-jährige Norweger triumphierte im Sprint der Biathleten und feierte den siebten Olympiasieg seiner Karriere.

Mit einem weiteren Triumph im Verfolgungsrennen würde Björndalen seinen Landsmann Björn Daehlie als erfolgreichsten Winter-Olympioniken der Geschichte ablösen. Silber ging an Dominik Landertinger aus Österreich vor dem Tschechen Jaroslav Soukup. Als bester deutscher Starter erreichte Simon Schempp als 15. das Ziel.

Die leisen Hoffnungen auf eine Medaille gleich am ersten Wettkampftag erfüllten sich für das deutsche Olympia-Team nicht. Eisschnellläufer Patrick Beckert über 5000 Meter und die Biathleten im 10-Kilometer-Sprint verfehlten Edelmetall deutlich. Als beste Langläuferin belegte Nicole Fessel im Skiathlon den 14. Platz.

Erste Langlauf-Siegerin in Sotschi wurde Björndalens Landsfrau Marit Björgen. Die 33 Jahre alte Top-Favoritin war über je 7,5 Kilometer in der klassischen und der freien Technik nicht zu schlagen und gewann ihr viertes Olympia-Gold. Silber holte die Schwedin Charlotte Kalla vor Heidi Weng aus Norwegen.

Angeführt von Favorit Sven Kramer, der über 5000 Meter seinen Olympiasieg von Vancouver wiederholte, feierten die niederländischen Eisschnellläufer zum Auftakt der Spiele einen Dreifacherfolg. Jan Blokhuijsen und Jorrit Bergsma auf den Plätzen zwei und drei machten den totalen Oranje-Triumph perfekt. Dem Erfurter Beckert fehlten auf Platz acht rund viereinhalb Sekunden zu Edelmetall.

Das erste Gold der Spiele hatte sich am Morgen US-Snowboarder Sage Kotsenburg bei der Olympia-Premiere im Slopestyle gesichert. Silber ging an den Norweger Staale Sandbech vor Mark McMorris aus Kanada. Deutsche Snowboarder waren nicht am Start. Nach vier von 98 Entscheidungen setzte sich Norwegen mit zweimal Gold sowie je einmal Silber und Bronze an die Spitze der Länderwertung.

Klar auf Goldkurs im olympischen Rodel-Wettbewerb liegt Felix Loch. Nach zwei von vier Läufen setzte sich der Vancouver-Sieger an die Spitze des Feldes. Dagegen verpasste Ski-Freestylerin Laura Grasemann als Zwölfte das Finale auf der Buckelpiste. Die besten zehn Starterinnen bekamen rund drei Stunden später in den Bergen von Krasnaja Poljana die Chance, um eine Medaille mitzufahren.

Gold-Hoffnung Natalie Geisenberger dominierte auch das zweite Training der Rodlerinnen. Die Weltmeisterin fuhr in der Olympia-Eisrinne in beiden Übungsläufen Bestzeit. Wegen einer Erkältung muss Ulrike Gräßler um ihren Start bei der Olympia-Premiere der Skisprung-Damen bangen.

Die viermaligen Paarlauf-Weltmeister Aljona Savchenko und Robin Szolkowy tauschten für den Kampf um Gold kurzfristig ihr Kurzprogramm aus. Mit einer Kurzversion der Weltmeister-Kür 2011 zum "Rosaroten Panther" werden die Chemnitzer am Dienstag antreten. "Das hat rein taktische Gründe, erklärte Trainer Ingo Steuer.

Ski-Star Bode Miller scheint für den ersten Höhepunkt der alpinen Wettbewerbe bestens gerüstet. Im Abschlusstraining zur Olympia-Abfahrt am Sonntag untermauerte er seine Goldambitionen. Bei den Damen war die Schweizerin Dominique Gisin die Schnellste. Maria Höfl-Riesch verzichtete wie viele Spitzenfahrerinnen auf die Übungsfahrt und legte stattdessen eine Slalom-Einheit ein.