Krasnaja Poljana (dpa) - Der amerikanische Snowboarder Sage Kotsenburg hat die erste Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi gewonnen. Der 20-Jährige setzte sich im Slopestyle mit einem starken ersten Lauf durch. Kotsenburg lag 1,75 Zähler vor Staale Sandbech aus Norwegen. Bronze beim Olympia-Debüt des spektakulären Sports ging an den Kanadier Mark McMorris. Deutsche Athleten waren nicht am Start.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.