Panama-Stadt (AFP) Nach der Entrichtung einer Strafzahlung von fast 700.000 Dollar (rund 515.000 Euro) darf ein wegen Rüstungsgütern an Bord in Panama festgehaltener nordkoreanischer Frachter wieder auslaufen. Wie die Verwaltung des Panamakanals am Samstag mitteilte, wurde der geforderte Betrag in Höhe von 693.333,10 Dollar vollständig entrichtet. Der Frachter "Chon Chon Gang" war im Juli gestoppt und wegen einer nicht deklarierten Waffenlieferung aus Kuba von den Behörden festgehalten worden.

