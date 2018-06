Beirut (AFP) Ein Hilfskonvoi für Zivilisten in der syrischen Großstadt Homs ist nach Angaben des syrischen Roten Halbmonds am Samstag mit Granaten beschossen worden. Auf den Lastwagenkonvoi der Hilfsorganisation wurden den Angaben der Hilfsorganisation zufolge außerdem Schüsse abgegeben. Dadurch sei ein Fahrer verletzt worden, hieß es. Der Konvoi gelangte demnach bis in die Altstadt von Homs, wo die Hilfsgüter verteilt werden sollten. Die Hilfsorganisation äußerte sich nicht zu der Frage, von wem die Angriffe auf den Konvoi ausgingen.

