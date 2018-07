Istanbul (AFP) Der wegen einer versuchten Flugzeugentführung während der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Sotschi festgenommene Ukrainer ist am Samstag von türkischen Ermittlern verhört worden. Der 45-Jährigen werde von Beamten der Anti-Terror-Polizei in Istanbul zu seinem Tatmotiv sowie möglichen Komplizen befragt, verlautete aus Polizeikreisen. Nach dem Verhör muss ein Gericht entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft genommen wird. Flugzeugentführungen werden nach türkischen Recht mit Freiheitsstrafen von bis zu 20 Jahren bestraft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.