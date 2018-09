Damaskus (AFP) Ein erster Hilfskonvoi hat Lebensmittel und Medikamente in die seit Monaten belagerte syrische Stadt Homs gebracht. Wie die Hilfsorganisation Roter Halbmond am Samstagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, wurden 250 Pakete mit Lebensmitteln, 190 Hygiene-Sets und Medikamente gegen chronische Krankheiten an Zivilisten verteilt. Obwohl das Team aus Mitarbeitern der Hilfsorganisation und der Vereinten Nationen auf dem Weg nach Homs beschossen worden sei, hätten alle Helfer die Stadt inzwischen wohlbehalten wieder verlassen. Ein Fahrer des Lastwagenkonvois sei jedoch leicht verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.